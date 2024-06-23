Звезда «Интера» готов перейти в «Баварию»

Один из лидеров миланского «Интера» Хакан Чалханоглу готов рассмотреть предложение мюнхенской «Баварии». Об этом информирует Bayern & Germany.

При этом, как отмечает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство немецкого гранда пока не входило в переговоры с «нерадзурри» и представителями самого игрока. «Интер» уже сделал шаг на опережение и повесил ценник на полузащитника. Ранее сообщалось, что миланский клуб хочет выручить с продажи Хакана не менее 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 30-летний турок сыграл 32 поединка, забил 13 голов и отдал три результативных паса.