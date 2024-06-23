«Реал» решил продать нападающего – это не Винисиус и не Родриго

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из нападающих команды. По информации портала Todofichajes, ряды «королевского» клуба покинет 19-летний Альваро Родригес. У футболиста мало шансов пробиться в состав «сливочных», а потому его готовы отпустить в другой клуб.

В услугах Родригеса заинтересованы три клуба. Речь идет о двух представителях чемпионата Испании – «Хетафе» и «Райо Вальекано». Кроме того, интерес к Альваро проявляют в Германии. Игрока хочет подписать «Вольфсбург».

«Реал», в свою очередь, готов расстаться с перспективным нападающим за десять миллионов евро.