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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» решил продать нападающего – это не Винисиус и не Родриго

23 Июня 2024 • 12:07 Комментировать

Мадридский «Реал» планирует расстаться с одним из нападающих команды. По информации портала Todofichajes, ряды «королевского» клуба покинет 19-летний Альваро Родригес. У футболиста мало шансов пробиться в состав «сливочных», а потому его готовы отпустить в другой клуб.

В услугах Родригеса заинтересованы три клуба. Речь идет о двух представителях чемпионата Испании – «Хетафе» и «Райо Вальекано». Кроме того, интерес к Альваро проявляют в Германии. Игрока хочет подписать «Вольфсбург».

«Реал», в свою очередь, готов расстаться с перспективным нападающим за десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вольфсбург Хетафе Райо Вальекано Альваро Родригес ещё теги
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