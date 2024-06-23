«Реал» готовит два громких подписания в 2026 году – это тренер и топ-игрок

Защитник сборной Нидерландов и «Байера» Жереми Фримпонг вряд ли окажется в «Барселоне», несмотря на желание главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

По информации Todofichajes, каталонский гранд не может участвовать в борьбе за нидерландца из-за его высокой трансферной стоимости. «Байер» уже дал понять, что готов рассмотреть только выгодные предложения по игроку. Его минимальный ценник, согласно оценке Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Главным претендентом на игрока считается мадридский «Реал», который собирается подписать его вместе с тренером Хаби Алонсо летом 2026 года.

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