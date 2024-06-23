Миланский «Интер» потребует внушительную сумму за полузащитника Хакана Чалханоглу.

Как известно, «нерадзурри» совсем не горят желанием продавать турецкого футболиста, играющего ключевую роль в команде Симоне Индзаги. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «Интер» потребует у «Баварии» порядка 70 млн евро за 30-летнего хавбека.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока значительно ниже – в 45 млн евро. Контракт Чалханоглу с миланским грандом рассчитан до середины 2027 года.

В минувшей кампании полузащитник провёл 40 матчей, в которых отметился 15 забитыми голами и тремя ассистами.