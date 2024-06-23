Гримальдо: «Я не обижаюсь на «Барселону»

Левый защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо не держит обиду на свой родной клуб.

Игрок закончил молодёжную академию «Барселоны» и на протяжении четырёх лет выступал за вторую команду «сине-гранатовых». В 2016 году он был продан «Бенфике» всего за 2 млн евро, так и не сыграв за основу каталонского гранда. В Португалии испанец сделал себе имя, а в «Байере» и вовсе обрёл статус одного из лучших левых латералей в мире.

«Я совсем не обижаюсь на «Барселону», у меня нет негативных чувств. Годы, проведённые там, помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Я доволен достигнутым, всё это случилось во многом благодаря опыту в «Барселоне», – заявил в интервью Mundo Deportivo 28-летний игрок.