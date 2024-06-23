«Бавария» ещё в мае установила связь с агентами Чалханоглу

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу интересен «Баварии» с прошлого месяца.

Информация о возможном переходе 30-летнего футболиста в клуб из Мюнхена появилась на днях. По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители «Баварии» поддерживают связь с агентами Чалханоглу ещё с мая, но долгое время это держалось в секрете.

Переговоры продолжаются, однако хавбек удовлетворён своим положением в «Интере» и не будет требовать трансфер. «Нерадзурри» также не намерены расставаться с важным игроком – только крайне выгодное предложение может заставить руководство миланцев задуматься.