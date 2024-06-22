Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо не стал размышлять на тему того, как могла сложиться его карьера в «Барселоне».

Испанец покинул каталонский клуб ещё до того, как выпустился из академии, и пополнил ряды загребского «Динамо». В Хорватии игрок смог раскрыться, а в 2020 году его подписал «РБ Лейпциг».

«Что было бы, если бы «Барселона» сделала на меня ставку? Сейчас другое время. Приходят новые молодые игроки, как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Гави, Марк Гиу, Эктор Форт. Они много играют за первую команду, и я рад за них. Это также полезно и для сборной Испании», – цитирует Barca Universal Ольмо.