Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»

22 Июня 2024 • 23:56 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо не стал размышлять на тему того, как могла сложиться его карьера в «Барселоне».

Испанец покинул каталонский клуб ещё до того, как выпустился из академии, и пополнил ряды загребского «Динамо». В Хорватии игрок смог раскрыться, а в 2020 году его подписал «РБ Лейпциг».

«Что было бы, если бы «Барселона» сделала на меня ставку? Сейчас другое время. Приходят новые молодые игроки, как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Гави, Марк Гиу, Эктор Форт. Они много играют за первую команду, и я рад за них. Это также полезно и для сборной Испании», – цитирует Barca Universal Ольмо.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании РБ Лейпциг Дани Ольмо ещё теги

Новости по матчу

22 Июня
22:48
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:25
Инсайдер Романо рассказал, почему топ-клубам трудно подписать Нико Уильямса
20 Июня
03:48
«Барселона» нацелилась на вингера сборной Бельгии
02:31
Ван Галь назвал проблему «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Первая команда вылетела с Евро-2024 Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч»
Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
00:10 · Чемпионат Европы 2024
Кейн рассказал, как шахматы помогают ему расслабиться
22 Июня
23:56 · Германия. Бундеслига
Ольмо ответил на вопрос о своём прошлом в «Барселоне»
22:48 · Германия. Бундеслига
Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году
22:34 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приняла решение по Киммиху слухи
16:56 · Англия. Премьер-лига
Романо раскрыл финансовую схему трансфера Олисе в «Баварию»
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» закрыла крупный трансфер
16:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» хочет усилиться защитником сборной Германии слухи
16:02 · Германия. Бундеслига
«Реал» не видит необходимости в трансфере Дэвиса 1
13:14 · Германия. Бундеслига
Ямаль мог играть не в «Барселоне» - форвард в 14 лет отказал суперклубу
12:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» с оптимизмом смотрит на трансфер Симонса
10:11 · Англия. Премьер-лига
Байер может перейти в АПЛ 1
09:46 · Германия. Бундеслига
Флик попросил боссов «Барселоны» купить футболиста - известно имя
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» покупает игрока в атаку за 60 миллионов евро
03:38 · Германия. Бундеслига
Киммих рассматривает возможность ухода из «Баварии» свободным агентом
Все новости
Рекомендуем