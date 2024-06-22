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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо рассказал, почему не вернулся в «Барселону» в прошлом году

22 Июня 2024 • 22:48 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо ответил на вопрос о возвращении в «Барселону», которое так и не состоялось.

В прошлом году испанец стал свободным агентом по истечении контракта с «Бенфикой», чем воспользовался «Байер», подписавший игрока. В Леверкузене Гримальдо стал одним из ключевых исполнителей и помог команде выиграть золотой дубль в Германии.

«В прошлом году истекал мой контракт, и я всегда считал возвращение в «Барселону» отличной возможностью, чем-то привлекательным, но в данном случае клуб решил не делать ставку на меня. В команде уже и так было два отличных левых защитника», – заявил в интервью Mundo Deportivo Гримальдо, являющийся воспитанником «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
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