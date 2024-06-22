Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс не намерен оставаться в клубе в предстоящем сезоне.

21-летний игрок успешно провёл прошлую кампанию, выступая на правах аренды в «РБ Лейпциге», однако в Париже ему не гарантируют место в стартовом составе. Как сообщается в эксклюзивном отчёте инсайдера Фабрицио Романо, нидерландец официально сообщил «ПСЖ» о намерении уйти нынешним летом. Скорее всего, футболист будет вновь отдан в годичную аренду.

Над подписанием Хави Симонса работают «Бавария» и всё тот же «РБ Лейпциг». Контракт атакующего хавбека с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года.