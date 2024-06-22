Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как стало известно Sky Sport Germany, у Антона был выбор между «Байером» и «Боруссией», и он решил перебраться в стан «шмелей». Сообщается, что сумма сделки составит 22,5 миллиона евро.

По сведениям источника, руководство «Боруссии» надеется, что Антон заменит ушедшего Матса Хуммельса.

В прошедшем клубном сезоне 27-летней защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором четырех ассистов.

Действующий контракт Антона со «Штутгартом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 20 миллионов евро.