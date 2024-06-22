«Реал» не видит необходимости в трансфере Дэвиса

Мадридский «Реал» не видит необходимости совершать трансфер левого защитника Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в своих социальных сетях.

Напомним, у Дэвиса через год истекает контракт с «Баварией». «Реал» привлекает возможность пригласить футболиста на правах свободного агента. При этом «королевский клуб» не хочет платить 50 миллионов евро, которые требует за Дэвиса «Бавария».

23-летний Альфонсо в настоящий момент выступает на Кубке Америки за сборную Канаду. В последнем розыгрыше Бундеслиги защитник отметился 2 голами и 5 ассистами.