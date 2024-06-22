Ямаль мог играть не в «Барселоне» - форвард в 14 лет отказал суперклубу

Форвард каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль мог оказаться в другом европейском гранде. Согласно сообщениям журналистов Sky Sport, когда испанцу было 14 лет, интерес к нему проявляла мюнхенская «Бавария».

Немецкий топ-клуб хотел подписать талантливого нападающего, однако сделка сорвалась из-за нежелания Ямаля уходить из «Барселоны».

В минувшем сезоне Ламин провел за «сине-гранатовых» 37 матчей в чемпионате Испании. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. В настоящий момент Ламин в составе сборной Испании выступает на чемпионате Европы – 2024.

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