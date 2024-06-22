«Бавария» с оптимизмом смотрит на трансфер Симонса

Мюнхенская «Бавария» верит, что ей удастся провернуть сделку по трансферу полузащитника Хави Симонса из французского «ПСЖ». Напомним, последний сезон нидерландец провёл в Бундеслиге на правах аренды за «РБ Лейпциг».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Симонс открыт к переходу в «Баварию». У спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля прекрасные отношения с окружением и семьёй молодого футболиста.

Симонс ранее также был интересен каталонской «Барселоне» и топ-клубам Английской премьер-лиги. В последнем сезоне 21-летний Хави отметился 8 голами и 11 результативными передачами в Бундеслиге.