Флик попросил боссов «Барселоны» купить футболиста - известно имя

Защитник сборной Нидерландов и леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг находится в сфере интересов каталонской «Барселоны».

Согласно сведениям журналистов Diario Sport, наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в приобретении нидерландского игрока. Немецкий специалист попросил боссов клуба организовать этот трансфер.

Главная проблема состоит в том, что немецкая сторона не собирается идти на уступки. «Байер» хочет выручить за Фримпонга минимум 40 миллионов евро, которые указаны в качестве клаузулы.

Жереми провел отличный клубный сезон. Защитник сыграл 49 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и 12 голевых передач.