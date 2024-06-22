Киммих рассматривает возможность ухода из «Баварии» свободным агентом

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пока не определился со своим будущим в клубе.

Действующий контракт 29-летнего игрока истекает через год, а переговоры по продлению в настоящий момент не ведутся. Согласно информации Sport1, Киммих понимает, что находится в удобном положении, и не торопится принимать решение. Сейчас немец не думает об уходе, но вполне допускает такую возможность в следующем году, когда станет свободным агентом и сможет рассчитывать на солидный подписной бонус от нового клуба.

В «Баварии» не исключают вариант с продажей Киммиха этим летом. Расставание с хавбеком, способным сыграть справа в защите, помогло бы мюнхенцам разгрузить зарплатную ведомость. Впрочем, стороны, как ожидается, ещё попробуют обсудить продление контракта.