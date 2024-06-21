Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу получил предложение от «Баварии».

Гранд Бундеслиги уже связался с агентом 30-летнего игрока, о чём сообщалось раньше. По данным журналиста Паскуале Гуарро, «Бавария» готова предложить Чалханоглу четырёхлетний контракт с зарплатой в 8,5 млн евро в год без учёта бонусов. «Интер» не намерен продавать ключевого футболиста – «нерадзурри» рассмотрят только крайне выгодные предложения по хавбеку.

Действующее соглашение Хакана Чалханоглу с «Интером» рассчитано до 2027 года. В прошедшем сезоне турок отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 41 матче за команду Симоне Индзаги.