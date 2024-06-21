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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала переговоры по Чалханоглу

21 Июня 2024 • 23:15 Комментировать (1)

Полузащитник Хакан Чалханоглу может вернуться в чемпионат Германии. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Бавария», о чём в прессе уже писали. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, мюнхенский клуб уже начал переговоры с представителем Чалханоглу. При этом «Бавария» пока не делала предложения «Интеру».

Журналист отмечает, что сам Чалханоглу хотел бы перейти в «Баварию». Действующий контракт турецкого полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хакана в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Хакан Чалханоглу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
21 Июня 2024 в 23:28
За 60 можно подумать. Хотя, конечно, цент поля ослабнет. Нужно больше наигрывать Аслани и может он окрепнет.
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