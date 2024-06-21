«Бавария» начала переговоры по Чалханоглу

Полузащитник Хакан Чалханоглу может вернуться в чемпионат Германии. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Бавария», о чём в прессе уже писали. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, мюнхенский клуб уже начал переговоры с представителем Чалханоглу. При этом «Бавария» пока не делала предложения «Интеру».

Журналист отмечает, что сам Чалханоглу хотел бы перейти в «Баварию». Действующий контракт турецкого полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хакана в 45 миллионов евро.