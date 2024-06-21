Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса слухи

21 Июня 2024 • 21:57 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс попал в сферу интересов «Баварии».

Перспективы нидерландца в команде Луиса Энрике после возвращения из аренды в «РБ Лейпциге» остаются неясными. Как сообщалось ранее, парижане могут вновь отпустить 21-летнего футболиста в аренду, и интерес к нему проявляют топ-клубы из различных чемпионатов. По сведениям Djamel, во время переговоров с «Баварией», прошедших недавно, речь шла о сумме в 100 млн евро за трансфер Симонса – в Мюнхене знают, что именно столько придётся заплатить за атакующего хавбека. 

Отмечается, что «ПСЖ» не станет даже обсуждать предложения на сумму в 60-70 млн.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

20 Июня
03:04
«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока
18 Июня
23:59
Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро
16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса 2
15 Июня
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
22:19 · Англия. Премьер-лига
Олисе сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из борьбы за Олисе, в гонке остаются три клуба
21:57 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса слухи
21:38 · Германия. Бундеслига
«Баварии» интересен топ-игрок из Серии А
19:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ведёт предметные переговоры по игроку «ПСЖ»
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Баварии» интересен форвард «Барселоны»
14:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбрала основную трансферную цель
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за звездой с ценником в 120 млн евро 1
20 Июня
23:33 · Чемпионат Европы 2024
​Имя Мусиалы теперь украшает перрон железнодорожной станции в Штутгарте
18:40 · Германия. Бундеслига
Флик выбрал новичка для «Барселоны» 1
15:43 · Германия. Бундеслига
Нико Ковач отказался от больших денег в ОАЭ
09:58 · Германия. Бундеслига
«Майнц» готов отпустить Груду в топ-клуб
09:42 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Юнайтед» отказал «Баварии» 1
08:08 · Германия. Бундеслига
Звезда «Баварии» Дэвис ответил на вопрос о переходе в «Реал»
19 Июня
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и Пальинья – полной договорённости ещё нет
Все новости
Рекомендуем