Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс попал в сферу интересов «Баварии».

Перспективы нидерландца в команде Луиса Энрике после возвращения из аренды в «РБ Лейпциге» остаются неясными. Как сообщалось ранее, парижане могут вновь отпустить 21-летнего футболиста в аренду, и интерес к нему проявляют топ-клубы из различных чемпионатов. По сведениям Djamel, во время переговоров с «Баварией», прошедших недавно, речь шла о сумме в 100 млн евро за трансфер Симонса – в Мюнхене знают, что именно столько придётся заплатить за атакующего хавбека.

Отмечается, что «ПСЖ» не станет даже обсуждать предложения на сумму в 60-70 млн.