«Баварии» интересен топ-игрок из Серии А

«Бавария» работает над усилением своего состава. Как сообщает на своих страницах Bild, мюнхенцы рассматривают кандидатуру полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

Стоит сказать, что до переезда в Италию Чалханоглу выступал именно в Германии. Там турецкий хавбек поиграл за несколько клубов, в частности за леверкузенский «Байер».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего Хакана Чалханоглу в 45 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Чалханоглу провёл 41 официальный матч, в которых записал на свой счёт 15 голов и отдал три результативных паса на партнёров.