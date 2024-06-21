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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ведёт предметные переговоры по игроку «ПСЖ»

21 Июня 2024 • 19:41 Комментировать

«Бавария» очень хочет видеть в своих рядах атакующего полузащитника Хави Симонса. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд ведёт предметные переговоры по 21-летнему нидерландцу.

По данным источника, в переговорах речь идёт об аренде Хави Симонса с дальнейшим обязательным выкупом за сумму больше 60-70 миллионов евро. Осуществить трансфер очень хочет спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

В то же время отмечается, что переговоры очень сложные, поскольку они затрагивают не только «Баварию» и «ПСЖ», но ещё ПСВ и «РБ Лейпциг». За «быков» Хави Симонс играл в сезоне 2023/2024 на правах аренды.

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Бавария ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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