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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбрала основную трансферную цель

21 Июня 2024 • 14:21 Комментировать

«Бавария» рассчитывает войти в новый сезон с усиленным составом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, основной целью мюнхенского гранда стал атакующий полузащитник Хави Симонс.

Права на Хави Симонса принадлежат «ПСЖ». В сезоне 2023/2024 талантливый футболист выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг». В 43 играх за «быков» Симонс забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Симонса в 80 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» завершила прошлый сезон без трофеев. Недавно главным тренером мюнхенской команды стал Венсан Компани.

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Бавария ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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