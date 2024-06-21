«Бавария» выбрала основную трансферную цель

«Бавария» рассчитывает войти в новый сезон с усиленным составом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, основной целью мюнхенского гранда стал атакующий полузащитник Хави Симонс.

Права на Хави Симонса принадлежат «ПСЖ». В сезоне 2023/2024 талантливый футболист выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг». В 43 играх за «быков» Симонс забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Симонса в 80 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» завершила прошлый сезон без трофеев. Недавно главным тренером мюнхенской команды стал Венсан Компани.