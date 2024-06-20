Флик выбрал новичка для «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет усилить состав команды в летнее трансферное окно. В эфире CatalunyaRadio прозвучала информация о том, что Флик сделал приоритетной целью Жереми Фримпонга из «Байера».

Фримпонг является правым защитником, но может действовать по всему правому флангу. «Барселона» может попытаться подписать 23-летнего нидерландца за 40-50 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Жереми Фримпонга и с другим топ-клубом Ла Лиги – с «Реалом». В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате Европы.

«Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб