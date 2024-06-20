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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нико Ковач отказался от больших денег в ОАЭ

20 Июня 2024 • 15:43 Комментировать

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Нико Ковач мог получить работу в ОАЭ. Как сообщает главный эксперт трансферного мира Фабрицио Романо, 52-летний Ковач получал официальное предложение от клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Шабаб Аль-Ахли» предлагал Ковачу контракт на два года с опцией продления на один сезон. Нико мог стать самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба, но он ответил на предложение отказом.

Нико Ковач находится без тренерской работы уже три месяца – в марте специалист покинул тренерское кресло в «Вольфсбурге». Ранее этот тренера работал во многих клубах, в том числе в «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Нико Ковач Шабаб Аль-Ахли
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