«Майнц» готов отпустить Груду в топ-клуб

«Майнц» этим летом готов отпустить своего нападающего Брайана Груду в топ-клуб. По информации от Kicker, команда была бы не против продать футболиста сейчас, но при этом оставить его на правах аренды ещё на один сезон.

У Груды есть действующий контракт до 2026 года, поэтому «Майнц» хотел бы оформить продажу уже в ближайшее время, чтобы через год не делать скидку. Сам 20-летний Брайан готов остаться в «Майнце» на правах аренды на сезон, чтобы продолжить развитие в знакомой обстановке.

Груда хотел бы перейти в мюнхенскую «Баварию». В настоящий момент Брайан представляет сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.