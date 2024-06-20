Звезда «Баварии» Дэвис ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Фланговый защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис ответил на вопрос о потенциальном трансфере в мадридский «Реал».

«Переход в «Реал»? Посмотрим, что произойдет после завершения Кубка Америки», - передает слова канадского футболиста газета Marca.

Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между «Баварией» и защитником истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Альфонсо принял участие в 42 поединках за мюнхенский коллектив. Канадец записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.