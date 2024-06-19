Компани принял решение по вратарю «Баварии»

Голкипер Даниэль Перец не покинет «Баварию» в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky, новый главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани ясно дал понять, что хочет, чтобы 23-летний Перец остался в команде.

В итоге израильтянин летом не уйдёт в аренду – в следующем сезоне он будет конкурировать со Свеном Ульрайхом за роль второго вратаря «Баварии». Номером один, понятное дело, остаётся Мануэль Нойер.

Даниэль Перец перешёл в «Баварию» прошлым летом. С тех пор вратарь поучаствовал в двух матчах «Баварии». Суммарно Перец провёл на поле 106 минут, и он ни разу не пропустил.