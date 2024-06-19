Хуммельс пошутил после тренировки в футболке сборной Греции

Матс Хуммельс остался без клубной прописки – недавно было объявлено об уходе защитника из дортмундской «Боруссии». С тех пор в прессе то и дело появляется разная информация о будущем 35-летнего футболиста.

Между тем, Хуммельс опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала. Футболист занимался в футболке сборной Греции образца чемпионата Европы – 2012.

«Трудно найти футболку для занятий спортом, из-за которой потом не пойдут глупые слухи», - пошутил Хуммельс в подписи к фото.

Ранее появлялась информация о том, что Хуммельс может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Хуммельс может удивить выбором клуба