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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» объявил о решении по тренеру официально

19 Июня 2024 • 12:29 Комментировать

«РБ Лейпциг» на страницах своего официального сайта опубликовал объявление. В нём говорится о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. 47-летний специалист поставили подписи под трудовым договором, который рассчитан до середины 2026 года. Таким образом, контракт был пролонгирован на один сезон.

Марко Розе принял «РБ Лейпциг» в сентябре 2022 года. Если брать последний сезон, то «быки» финишировали на четвёртой позиции в турнирной таблице Бундеслиги и получили путёвку в Лигу чемпионов.

Отметим, что у руля «РБ Лейпцига» Марко Розе выиграл два трофея – кубок и суперкубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе
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