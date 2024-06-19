«РБ Лейпциг» на страницах своего официального сайта опубликовал объявление. В нём говорится о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. 47-летний специалист поставили подписи под трудовым договором, который рассчитан до середины 2026 года. Таким образом, контракт был пролонгирован на один сезон.

Марко Розе принял «РБ Лейпциг» в сентябре 2022 года. Если брать последний сезон, то «быки» финишировали на четвёртой позиции в турнирной таблице Бундеслиги и получили путёвку в Лигу чемпионов.

Отметим, что у руля «РБ Лейпцига» Марко Розе выиграл два трофея – кубок и суперкубок Германии.