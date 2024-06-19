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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» не будет продавать Штиллера этим летом, несмотря на интерес «Барселоны»

19 Июня 2024 • 11:58 Комментировать

«Штутгарт» решил, что делать со своим полузащитником Анджело Штиллером, которым интересуется каталонская «Барселона». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «швабы» не намерены продавать хавбека в это трансферное окно.

Источник в то же время сообщает, что если за полузащитника предложат 50 миллионов евро компенсации, «Штутгарт» будет готов обсудить продажу. Тем не менее, у «Барселоны» нет таких денег из-за финансовых проблем.

Штиллер в последнем розыгрыше Бундеслиги отметился одним голом и двумя результативными передачами. Полузащитник помог «Штутгарту» финишировать на втором месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2024 Анджело Штиллер ещё теги
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