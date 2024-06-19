«Штутгарт» не будет продавать Штиллера этим летом, несмотря на интерес «Барселоны»

«Штутгарт» решил, что делать со своим полузащитником Анджело Штиллером, которым интересуется каталонская «Барселона». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «швабы» не намерены продавать хавбека в это трансферное окно.

Источник в то же время сообщает, что если за полузащитника предложат 50 миллионов евро компенсации, «Штутгарт» будет готов обсудить продажу. Тем не менее, у «Барселоны» нет таких денег из-за финансовых проблем.

Штиллер в последнем розыгрыше Бундеслиги отметился одним голом и двумя результативными передачами. Полузащитник помог «Штутгарту» финишировать на втором месте в турнирной таблице.