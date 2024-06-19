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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих высказался о планах на будущее

19 Июня 2024 • 09:48 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился планами на будущее. Напомним, следующим летом у футболиста истекает действующий контракт с нынешним клубом. В услугах Йозуа ранее были заинтересованы каталонская «Барселона» и клубы из Английской премьер-лиги.

«Ситуация очень простая: у меня есть контракт с «Баварией» до 2025 года. Не я сейчас должен проявлять активность. Сейчас я полностью сфокусирован на чемпионате Европы, но по окончании турнира у нас состоится разговор с «Баварией», – цитирует Киммиха журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хотел бы пригласить Киммиха следующим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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