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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отказалась от подписания игрока сборной Германии

19 Июня 2024 • 04:29 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:00

«Бавария» больше не претендует на вингера «Штутгарта» и сборной Германии Криса Фюриха.

26-летний футболист считался одной из главных целей мюнхенского гранда – более того, сообщалось даже об устной договорённости с лидером атаки «Штутгарта». По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» отказалась от идеи подписания Фюриха текущим летом. Мюнхенцы активно следили за игроком, но в итоге исключили возможность трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Криса Фюриха в 28 млн евро. Вингер попал в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы, но остался в запасе в матче первого тура против Шотландии (5:1).

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Бавария Сборная Германии Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 Крис Фюрих ещё теги

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