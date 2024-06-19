«Бавария» отказалась от подписания игрока сборной Германии

«Бавария» больше не претендует на вингера «Штутгарта» и сборной Германии Криса Фюриха.

26-летний футболист считался одной из главных целей мюнхенского гранда – более того, сообщалось даже об устной договорённости с лидером атаки «Штутгарта». По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» отказалась от идеи подписания Фюриха текущим летом. Мюнхенцы активно следили за игроком, но в итоге исключили возможность трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Криса Фюриха в 28 млн евро. Вингер попал в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы, но остался в запасе в матче первого тура против Шотландии (5:1).