​Революция в немецком футболе - впервые женщина будет тренировать профессиональный клуб

Премьера в немецком футболе - впервые женщина возглавит профессиональный клуб. Это случится в третьей по силе лиге немецкого футбола, речь идёт о 32-летней Сабине Виттман, и руководить она будет «Ингольштадтом» - клубом из одноимённого города, в котором производят очень уважаемые и почитаемые в России автомобили марки Audi.

О назначении Виттман уже было объявлено официально, хотя фактически она уже руководила клубом в четырёх матчах, один из которых «Ингольштадт» выиграл со счётом 6:1.

Напомним, что не так давно «Ингольштадт» выступал в Бундеслиге - в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.