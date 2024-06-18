Трансфер Та в «Баварию» под угрозой срыва

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та хочет перебраться в мюнхенскую «Баварию», но трансфер выглядит очень сложным. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, команда Венсана Компани пока наотрез отказывается платить за Джонатана требуемые 40 миллионов евро.

У 28-летнего Та остаётся год по контракту с «Байером», а прошлым летом в его соглашении действовала опция выкупа за 18 миллионов евро. По этим причинам «Бавария» не хочет платить запрашиваемую сумму.

В прошлом сезоне Джонатан помог «Байеру» выиграть чемпионат Германии и прервать одиннадцатилетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.