«Штутгарт» требует 50 миллионов евро за полузащитника, которого хочет «Барселона»

Немецкий «Штутгарт» повесил ценник на своего полузащитника, в котором заинтересована каталонская «Барселона». Речь идёт об одном из ключевых игроков команды в лице Анджело Штиллера.

23-летний Штиллер оценивается «Штутгартом» в 50 миллионов евро. «Барселона» испытывает финансовые проблемы, поэтому трансфер Анджело вряд ли состоится этим летом. Вероятно, «сине-гранатовым» придётся переключить внимание на других кандидатов.

Штиллер в минувшем розыгрыше Бундеслиги помог «Штутгарту» финишировать на втором месте в турнирной таблице. В 32 матчах национального первенства футболист записал на свой актив один гол и пять результативных передач.