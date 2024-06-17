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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может купить известного игрока сборной Италии

17 Июня 2024 • 20:44 Комментировать

«Бавария» строит планы по усилению состава команды на трансферное лето. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, в шорт-листе мюнхенского гранда находится вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза.

Действующий контракт 26-летнего Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Туринцы хотят продлить трудовое соглашение с футболистом. Решение по будущему Кьезы будет приниматься после Евро-2024. Ранее слухи связывали этого игрока и с другими клубами.

Трансфер Федерико Кьезы, если он осуществится этим летом, может стоить в районе 30-40 миллионов евро.

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Ювентус Бавария Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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