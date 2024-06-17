Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» хочет подписать игрока «Байера» в оборону слухи

17 Июня 2024 • 12:21 Комментировать

«Атлетико» изучает варианты по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, мадридскому клубу интересен защитник Пьеро Инкапье из «Байера». «Матрасники» могут арендовать 22-летнего эквадорца с обязательством по дальнейшему выкупу.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Инкапье в 40 миллионов евро. За «Байер» защитник выступает с лета 2021 года. С тех пор эквадорец провёл 119 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.

В сезоне 2023/2024 «Байер» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Пьеро Инкапье Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Известна трансферная цель «Спартака» Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июня
12:21 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет подписать игрока «Байера» в оборону слухи
10:39 · Германия. Бундеслига
«Милан» принял решение по Хуммельсу
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может потерять известного футболиста
09:55 · Германия. Бундеслига
Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник
09:10 · Германия. Бундеслига
Моуринью назвал топ-клуб, переход в который сорвался
07:54 · Германия. Бундеслига
Бывший клуб Моуринью может подписать Хуммельса
16 Июня
21:18 · Чемпионат Европы 2024
Кейн побьёт рекорд сборной Англии, принадлежавший Эшли Коулу
14:16 · Германия. Бундеслига
«Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб 3
13:47 · Германия. Бундеслига
​Клозе: «У «Нюрнберга» есть отличная база на будущее»
12:55 · Германия. Бундеслига
В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал»
12:02 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о продлении контракта с Павловичем
11:42 · Англия. Премьер-лига
Колвилл хочет в «Баварию» слухи
11:33 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о продлении контракта с Павловичем
11:26 · Германия. Бундеслига
Павлович — о новом контракте: «Бавария» — мой дом»
11:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлила контракт с полузащитником официально
Все новости
Рекомендуем