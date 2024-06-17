«Атлетико» изучает варианты по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, мадридскому клубу интересен защитник Пьеро Инкапье из «Байера». «Матрасники» могут арендовать 22-летнего эквадорца с обязательством по дальнейшему выкупу.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Инкапье в 40 миллионов евро. За «Байер» защитник выступает с лета 2021 года. С тех пор эквадорец провёл 119 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.

В сезоне 2023/2024 «Байер» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.