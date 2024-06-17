«Милан» принял решение по Хуммельсу

Бывший защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс был предложен «Милану». Об этом информируют журналисты milannews24.

Как отмечает источник, руководство «россонери» ответило отказом, поскольку не заинтересовано в подписании опытного футболиста. Еще одним вариантом для Хуммельса в Серии А является столичная «Рома».

Напомним, что у Матса истек срок действия контракта с «Боруссией» по завершении сезона-2023/2024. Защитник покинул команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Хуммельс дошел со «шмелями» до финала Лиги чемпионов, где дортмундцы уступили «Реалу» со счетом 0:2.