Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Фирц останется в немецком клубе на следующий сезон. Об этом рассказал его отец Ханс Вирц.

«У моего сына контракт с «Байером». Он с большим нетерпением ждет нового сезона в леверкузенском клубе. Флориану хочется впервые сыграть в Лиге чемпионов. Но в данный момент он сконцентрирован на чемпионате Европы», - передает слова отца Goal.com.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать Флориана хотят мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В прошлом сезоне полузащитник провел 32 матча, в которых записал на свой счет 11 голов и 11 результативных передач.