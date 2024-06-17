Моуринью назвал топ-клуб, переход в который сорвался

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, зачем выучил немецкий язык.
«Несколько лет назад я был близок к работе в дортмундской «Боруссии». Именно тогда выучил немецкий язык. Это было довольно непросто, однако я постарался», - передает слова «Особенного» издание Bild.
Стоит отметить, что по итогу переход Моуринью в дортмундский коллектив не состоялся.
Напомним, что минувшим летом португальский специалист занял пост главного тренера стамбульского «Фенербахче». 61-летний наставник заключил трудовое соглашение с турецким грандом на два года.
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