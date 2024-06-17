Бывший клуб Моуринью может подписать Хуммельса

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси обратился к боссам клуба с просьбой об одном трансфере. Итальянский специалист заинтересован в подписании защитника Матса Хуммельса, который является свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии».

Как сообщает инсайдер Даниэле Лонго в социальных сетях, де Росси считает, что опытный немец станет хорошим усилением в центр обороны команды. Также в подписании Хуммельса заинтересована каталонская «Барселона».

В минувшем сезоне 35-летний защитник принял участие в 25 поединках чемпионата Германии. Матс отметился тремя забитыми мячами, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.