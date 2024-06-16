«Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг выбрал следующий клуб. Как сообщает TodoFichajes, 23-летний нидерландский футболист сообщил своим близким о желании перейти в «Реал». В Мадриде Фримпонг может стать наследником Даниэля Карвахаля на правом фланге обороны.

Отмечается, что Фримпонг знает об интересе со стороны «Барселоны», но он предпочитает примерить на себе футболку «Реала».

В действующем контракте Жереми Фримпонга с «Байером» прописана опция выкупа за 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Фримпонг провёл 47 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.