​Клозе: «У «Нюрнберга» есть отличная база на будущее»

Известный в прошлом немецкий нападающий Мирослав Клозе стал наставником «Нюрнберга», и в своём первом интервью в новом качестве пояснил, почему выбрал клуб. По словам Клозе, он согласился на предложение практически сразу, не раздумывая:

- Традиции, страсть и верные болельщики - вот с чем у меня всегда ассоциировался «Нюрнберг». Я принял это предложение, не раздумывая. У клуба есть оптимальная база для прогресса, условия для работы с молодёжью, что является залогом светлого будущего, - цитирует слова Клозе derbyderbyderby.it.

Клозе становился чемпионом мира в составе немецкой сборной в 2014 году.