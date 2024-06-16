В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал»

Руководство леверкузенского «Байера» не собирается продавать полузащитника Флориана Вирца в текущее трансферное окно. Об этом рапортует Bayern & Germany.

«Фармацевты» гарантировали наставнику команды Хаби Алонсо, что сохранят молодую звезду минимум до конца следующего сезона. Летом 2025 года Флориан может сменить клубную прописку. Среди вариантов продолжения карьеры игрока называются мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

В минувшем сезоне чемпионата Германии Вирц провел 32 встречи, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.