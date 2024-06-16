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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» высказались о продлении контракта с Павловичем

16 Июня 2024 • 12:02 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о продлении контракта с 20-летним полузащитником Александр Павловичем.

Эберль отметил, что такого игрока, как Павлович, хотят видеть не только в клубе, но и болельщики «Баварии».

«Он — образец для подражания. Такие игроки представляют собой личность «Баварии» и являются ярким примером развития молодёжи. Алекс должен стать одним из лиц будущего нашей команды», — цитирует Эберля пресс-служба мюнхенского клуба.

В минувшем сезоне Павлович провёл за «Баварию» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Бавария Макс Эберль Александр Павлович ещё теги
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