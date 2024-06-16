В «Баварии» высказались о продлении контракта с Павловичем

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал продление контракта с полузащитником команды Александром Павловичем.

Ранее пресс-служба мюнхенцев сообщила, что трудовой договор с 20-летним футболистом продлен до 2029 года.

«Он сразу зарекомендовал себя как ключевой игрок команды. Он может быть молод, но излучает спокойствие и дает команде чувство безопасности. Павлович хранит «Баварию» в своем сердце», — цитирует Фройнда пресс-служба мюнхенцев.

В прошедшем сезоне Павлович появился на поле в 22 матчах за основную команду, стал автором двух забитых голов и записал на свой счет два голевых паса.