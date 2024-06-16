Павлович — о новом контракте: «Бавария» — мой дом»

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович поделился комментарием после продления контракта с мюнхенским клубом.

— Я очень рад, что мой контракт с «Баварией» продлен до 2029 года. Это показывает, что клуб доверяет мне, и я горю желанием отплатить за это. «Бавария» — мой дом, — приводит слова Павловича официальный сайт мюнхенского коллектива.

Футболист добавил, что хочет продолжать прогрессировать и выигрывать трофеи вместе с «Баварией».

20-летний Павлович дебютировал за «Баварию» в минувшем сезоне. Всего на его счету 22 выхода на поле в составе основной команды, два забитых мяча и два ассиста.