Полузащитник Александр Павлович подписал новое трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого топ-клуба. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.

Предыдущее соглашение между футболистом и немецким грандом истекало в середине 2027 года. Трансферная стоимость Павловича, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Александр принял участие в 25 поединках за мюнхенскую команду, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Прошедшую кампанию «Бавария» завершила без трофеев.