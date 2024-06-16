Хуммельс может перейти в испанский суперклуб

Центральный защитник Матс Хуммельс, покинувший дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям журналистов, заинтересованность в подписании 35-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовых» привлекает бесплатный трансфер опытного немца.

Ранее в прессе сообщалось, что в переходе Хуммельса также заинтересован «Милан».

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги защитник сыграл 25 матчей. Матс забил три гола, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.