Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Италия 1 3
Испания 1 3
Хорватия 1 0
Албания 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Боруссии» шокированы весом Зюле - 110 кг

16 Июня 2024 • 03:53 Комментировать

Руководство дортмундской «Боруссии» открыто обратилось к защитнику Никласу Зюле, который при росте 195 сантиметров весит целых 110 килограммов, что, безусловно, много. Над фигурой Зюле потешаются болельщики клуба - пока что по-доброму, ведь команда неплохо провела последний сезон, сыграв в финале Лиги чемпионов, но что будет, когда дела пойдут хуже?!

Как сообщает издание Bild, руководство дортмундского клуба потребовало от защитника в сжатые сроки привести себя в «сжатую» форму, то есть срочно похудеть до приемлемых показателей. Посмотрим, как примет вызов сам футболист.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
03:53 · Германия. Бундеслига
​В «Боруссии» шокированы весом Зюле - 110 кг
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Упамекано: «Мусиала – волшебник»
02:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделает «особенное» предложение Мусиале
01:50 · Германия. Бундеслига
Романо: «Хаби Алонсо наверняка позовёт Вирца в «Реал»
01:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса слухи
00:46 · Германия. Бундеслига
​Хаби Алонсо: «Перед началом сезона многие игроки хотели уйти»
15 Июня
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может включиться в гонку за Ольмо слухи
17:40 · Германия. Бундеслига
Защитник «Байера» Та выбрал новый клуб
15:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в январе сделала два предложения «Барселоне» по Араухо
13:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова оставить Дэвиса на последний год
11:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подготовила новое предложение Павловичу
10:57 · Германия. Бундеслига
Фримпонг высказался об интересе «Барселоны» 1
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пытается продавить сделку по Пальинье на своих условиях
14 Июня
18:04 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении 35-летнего тренера официально
16:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлит контракты с двумя игроками
Все новости
Рекомендуем