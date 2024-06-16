​В «Боруссии» шокированы весом Зюле - 110 кг

Руководство дортмундской «Боруссии» открыто обратилось к защитнику Никласу Зюле, который при росте 195 сантиметров весит целых 110 килограммов, что, безусловно, много. Над фигурой Зюле потешаются болельщики клуба - пока что по-доброму, ведь команда неплохо провела последний сезон, сыграв в финале Лиги чемпионов, но что будет, когда дела пойдут хуже?!

Как сообщает издание Bild, руководство дортмундского клуба потребовало от защитника в сжатые сроки привести себя в «сжатую» форму, то есть срочно похудеть до приемлемых показателей. Посмотрим, как примет вызов сам футболист.