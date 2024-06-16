«Бавария» сделает «особенное» предложение Мусиале

В «Баварии» намерены как можно раньше решить вопрос с новым контрактом Джамала Мусиалы.

До истечения действующего договора восходящей суперзвезды остаётся всего два года, в связи с чем за ситуацией уже следят другие гранды европейского футбола. Ожидается, что «Бавария» возобновит переговоры с агентом Мусиалы вскоре после завершения чемпионата Европы. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство мюнхенцев сделает 21-летнему игроку «по-настоящему особенное» предложение с точки зрения зарплаты.

Стоимость Джамала Мусиалы оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро. Наиболее явный интерес к немцу на сегодняшний день проявляет «Манчестер Сити».